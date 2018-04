Karlsruhe – Wohnungseinbrecher gestört

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagnachmittag brachen bislang Unbekannte gegen 16.30 Uhr eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Putlitzstraße auf. Als die Täter bemerkten, dass der Wohnungsinhaber zu Hause war, schlossen sie die Türe und flüchteten durch das Treppenhaus. Ein Zeuge bemerkte das flüchtende Pärchen. Es handelte sich um einen korpulenten Mann mit dunkler Lederjacke und eine Frau mit hellen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren.

Am Freitag gegen 05.30 Uhr hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Amalienstraße Einbruchsgeräusche im zweiten Obergeschoß. Als er nachsah traf er einen Unbekannten vor einer Wohnungstür an. Dieser flüchtete daraufhin aus dem Haus. Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Der Unbekannte wurde als ca. 40 – 45 Jahre alt und ca. 185 cm groß beschrieben. Er hatte einen Vollbart und dunkle längere wellige Haare und trug dunkle Kleidung. Hinweise bitte an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/666-3311.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3909384