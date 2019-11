Karlsruhe – Wohnungseinbruch in der Gildestraße

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter stiegen am Mittwoch im Zeitraum von 11:15 bis 20:30 Uhr in eine Wohnung in der Gildestraße ein. Mittels eines Hebelwerkzeugs öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür und entwendeten einen Safe mit Schmuck und diversen Papieren im ersten Obergeschoss der Wohnung. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/967180 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Kai Kremer, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4446621 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4446621