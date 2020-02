Karlsruhe – Wohnungseinbruch in der Karlsruher Nordweststadt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Montag zwischen 14 und 19 Uhr in eine Wohnung in der Kurt-Schumacherstraße in der Karlsruher Nordweststadt eingebrochen und haben dabei eine hochwertige Digitalkamera mit Objektiven erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über den Balkon zur Wohnung, anschließend hebelten sie mittels unbekannten Werkzeugen ein Holzfenster zur Küche auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchten die Diebe die Wohnung nach Wertgegenständen und nahmen die hochwertige Digitalkamera und die Objektive an sich. Der Wert des Stehlgutes liegt bei ca. 2.500 Euro, der Sachschaden am Fenster liegt bei geschätzten 300 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 6663611 in Verbindung zu setzen.

