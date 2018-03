Karlsruhe – Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – In eine Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde von Sonntag auf Montag in der Karlsruher Oststadt eingebrochen. Dem unbekannten Täter gelang es im Zeitraum von Sonntag, 16.00 Uhr, bis Montag, 16.30 Uhr, gewaltsam die Wohnungstüre des in der Ostendstraße befindlichen Anwesens aufzubrechen. Im Innern durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen, wobei nach bisherigem Stand nichts entwendet worden sein dürfte. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter Telefon 0721/6663211 in Verbindung zu setzen.

