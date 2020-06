Karlsruhe – Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 20:15 Uhr beobachtete ein Zeuge wie ein 33-jähriger Autofahrer unerlaubterweise auf dem Gleisbett der Straßenbahn entlang der Wilhelm-Leuschner-Straße in Fahrtrichtung Badeniaplatz fuhr. Als der 33-Jährige das Gleisbett verließ, wendete er etwa 40 Meter vor dem Pkw des Zeugen. Der Zeuge fuhr daraufhin dem 33-Jährigen hinterher und informierte die Polizei über eine verdächtige Person. Der Beschuldigte konnte wenig später mit einer Bierflasche in der Hand auf einem Parkplatz stehend angetroffen werden. Bei einem im Anschluss durchgeführten Alkoholtest wies der 33-Jährige etwa 1,5 Promille auf. Er wurde zur Blutentnahme mit aufs Revier verbracht. Der Führerschein wurde einbehalten. Das Gleisbett musste von den Verkehrsbetrieben überprüft werden. Es wurde kein Schaden festgestellt.

