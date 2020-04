Karlsruhe – Zeuge stoppt Alkoholfahrt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 49 Jahre alter Autofahrer hat in der Nacht auf Dienstag die Alkoholfahrt einer 67-Jährigen gestoppt. Zuvor war ihm gegen 21.45 Uhr die Opel-Fahrerin in der Eisenbahnstraße aufgefallen, da sie in deutlichen Schlangenlinien fuhr, mehrfach auch gegen den Bordstein stieß und auf den Gehweg kam. Es gelang ihm, die 67-Jährige anzuhalten. Die verständigte Polizeistreife bat die Autofahrerin, die starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hatte, sofort zu einer Blutentnahme, da ein Atemalkoholtest nicht möglich war. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

