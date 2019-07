Karlsruhe – Zeuge vertreibt Fahrraddieb

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Als ein Anwohner am Mittwoch, gegen 01:20 Uhr, ungewöhnliche Geräusche in der Karlsruher Kriegsstraße vernahm, ging er diesen sofort nach. Vom Balkon aus konnte er eine Person erkennen, welche sich mit einem Winkelschleifer am gegenüberliegenden Fahrradständer zu schaffen machte. Als der Zeuge den Tatverdächtigen auf sein Vorhaben ansprach, ergriff dieser die Flucht. Zeitgleich fuhr ein weißer VW-Kastenwagen mit geöffneter Schiebetüre aus einem naheliegenden Parkplatz hervor, sammelte den Tatverdächtigen ein und entfernte sich im Anschluss entlang der Kriegsstraße in Richtung Osten.

Weitere Details zu dem Auto sind nicht bekannt. Der Tatverdächtige wurde als „schmächtig“ beschrieben. Zudem trug der Mann nach den Angaben des Zeugen eine helle Hose und eine orangefarbene Kapuze oder Mütze.

Nach dem Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass ein Bügelschloss beschädigt wurde. Diebesgut ist nicht abhandengekommen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666 3611, zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4337086