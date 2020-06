Karlsruhe – Zeugen beobachten Einbruch in Gaststätte

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagnacht in eine Gaststätte in der Karlsruher Amalienstraße eingedrungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich der Dieb gegen 01.30 Uhr durch Aufdrücken der Schiebetür am Haupteingang Zutritt in den Verkaufsraum des Lokals. Im Inneren entwendete er aus der Geldkasse Bargeld von wenigen hundert Euro. Anschließend verließ er die Gaststätte, stieg auf ein silbernes Herrenrad und flüchtete. Hierbei konnte er durch Zeugen beobachtet werden, welche sofort die Polizei verständigten. Der Einbrecher wurde wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre, hatte eine normale Statur, war dunkel gekleidet, trug eine dunkle Mütze und führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Zeugen, die Angaben zu diesem Einbruch oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

