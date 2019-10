Karlsruhe – Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr auf der Südtangente gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Gemeinsam mit seiner Familie befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer am Samstag gegen 13:15 Uhr die Südtangente in Richtung Karlsruhe-Durlach. Zwischen der Ausfahrt Karlsruhe-Oststadt und der Auffahrt zu Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt ereignete sich nach aktuellem Stand eine Nötigung im Straßenverkehr.

Der 34-jährige war bei stockendem Verkehr auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als sich bei der Ausfahrt Karlsruhe-Oststadt offenbar ein 41-jähriger Pkw-Fahrer vor ihn drängte, so dass er eine Vollbremsung einleiten musste. Als sich wenig später der Stau auflöste, drängte nach Angaben des Geschädigten der 41-Jährige den Pkw des 34-Jährigen nach links in Richtung Leitplanke ab, fuhr anschließend vor ihn und bremste, so dass der 34-Jährige gezwungen war bis zum Stillstand abzubremsen. Auch die dahinter befindlichen Fahrzeuge mussten eine Vollbremsung einleiten. Im Anschluss stieg der 41-Jährige offenbar aus seinem Fahrzeug aus und ging auf die Fahrertür des 34-Jährigen zu. Da es ihm nicht gelang die Fahrertür aufzureißen, spuckte er in das Fahrzeuginnere und trat gegen die Fahrertür. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht. Der 34-Jährige suchte im Anschluss die Polizei auf.

Der 41-jährige konnte ausfindig gemacht werden. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben der Beteiligten ist das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/49070, zu melden.

