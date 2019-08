Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 36 ein Verkehrsunfall zwischen der Ausfahrt Neureut Süd und Neureut Nord. Ein bislang unbekannter VW-Fahrer war von Eggenstein kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er von dem linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Offenbar bemerkte der Fahrer eine bereits auf dem rechten Fahrstreifen, dicht neben ihm befindliche Opel-Fahrerin nicht und setzte seine Fahrt ungeachtet fort. Die 25-jährige Opel-Fahrerin war zum Ausweichen auf den Seitenstreifen nach rechts gezwungen. Schließlich zog die Frau wieder nach links in den Grünstreifen und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der Opel kam anschließend quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Einer Zeugin aus dem nachfolgenden Verkehr gelang es gerade noch dem auf der Fahrbahn befindlichen Pkw auszuweichen. Der Unfallverursacher, welcher den Fahrstreifen gewechselt hatte, flüchtete.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zudem zog sich die 25-jährige Frau leichte Verletzungen zu.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen schwarzen Lieferwagen handeln. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet daher Hinweise dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, unter der Nummer 0721/944840, mitzuteilen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4358280