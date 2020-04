Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 10 zwischen den Abfahrten Karlsruhe-Knielingen und Rheinhafen. Da beide beteiligte Personen widersprüchliche Angaben machten, ist der Polizeiposten Mühlburg nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Sie werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721/9599120 zu melden.

Am Mittwochnachmittag erschien die Fahrerin eines Ford Fiestas beim Polizeiposten Mühlburg. Offenbar soll es im Streckenverlauf zwischen Knielingen und Rheinhafen zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sein. Die junge Frau gab an, mehrfach von einem Mercedes-Benz Fahrer ausgebremst worden zu sein. Als sie die B 10 Höhe der Abfahrt Rheinhafen verließ, folgte ihr der Fahrer des Mercedes. Im Kreuzungsbereich Starck / Honsellstraße mussten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt halten. Dies nutzte nach Angaben der 18-jährigen Frau der Fahrer aus und klopfte zunächst an ihre Fahrertür. In der Folge öffnete er sie und schlug der jungen Dame zweimal mit der Hand ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Der 52-jährige Mercedes-Fahrer konnten durch die alarmierten Einsatzkräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab den Beamten gegenüber an, durch die junge Dame durch dichtes Auffahren und betätigen der Lichthupe auf der B 10 genötigt worden zu sein. Im Anschluss soll die 18-Jährige sich mit ihrem Fahrzeug vor den Mercedes gedrängt haben und diesen zu einem Bremsvorgang gezwungen haben. Die spätere Körperverletzung im Kreuzungsbereich gab der Mann zu. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

