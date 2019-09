Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Unfall am Durlacher Tor: Wer hatte grün?

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr kam es an der Kreuzung Adenauerring/Kapellenstraße/Durlacher Allee zu einem Unfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine 20-Jährige leicht verletzt wurde.

Die jungen Frau fuhr mit ihrem roten Nissan auf dem Adenaurring in südliche Richtung und wollte an der Kreuzung nach links in die Durlacher Allee abbiegen. Ein 23-jähriger VW-Fahrer hielt unterdessen an der Ampelanlage an, setzte dann aber seinen Weg auf der Kapellenstraße in nördliche Richtung fort. Beide prallten schließlich im Kreuzungsbereich zusammen und waren sich nicht einig, wer nun tatsächlich grün hatte.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0721/944840 zu melden.

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4372158