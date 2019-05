Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Unfallflucht durch Lkw

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Der Fahrer eines Transporters verursachte in Durlach-Aue am Dienstag um 08.35 Uhr erheblichen Sachschaden. Beim Rechtsabbiegen von der Ostmarkstraße in die Brühlstraße streifte er einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte beobachten, dass es sich bei dem Lkw um ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen sowie dunkler Lackierung handelte. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721 49070, zu melden.

