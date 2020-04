Karlsruhe – Zeugensuche nach Brandstiftung an Supermarkt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nach einer Brandstiftung an einem Supermarkt in Karlsruhe-Oberreut in der Nacht auf Sonntag sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Durch das Feuer entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Eine Zeugin beobachtete am Samstag gegen 21.40 Uhr, wie eine männliche Person versuchte, einen Müllberg an einem Supermarkt in der Otto-Wels-Straße anzuzünden. Als sie sich bemerkbar machte, ließ der Mann von seinem Vorhaben ab. Es ist davon auszugehen, dass die gleiche Person nur wenige Minuten später einen Stapel Holzkisten in Brand setzte, die an einem gegenüberliegenden Einkaufsmarkt deponiert waren. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Brand mit einem Feuerlöscher nicht mehr erfolgreich bekämpfen, da er bereits auf einen Holzverschlag und die Gebäudefassade übergegriffen hatte. Die Feuerwehr löschte schließlich das Feuer. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der tatverdächtigen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden. Der Tatverdächtige war männlich und vermutlich Mitte 20. Er hatte eine dürre Statur und war geschätzt 1,70 m groß. Er trug einen Vollbart und eine helle Schildmütze, die nach hinten gedreht war. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer modernen, enganliegenden Skinny-Jeans in dunkelgrauer Farbe, die unten hochgekrempelt war.

