Karlsruhe – Zigarettenautomaten in Hochstetten und Eggenstein entwendet

Karlsruhe (ots) – In den vergangenen Tagen haben Unbekannte sowohl in Linkenheim-Hochstetten als auch in Eggenstein-Leopoldshafen einen Zigarettenautomaten jeweils von der Wand gerissen und im Ganzen entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober den Zigarettenautomaten an der Gartenmauer in der Hauptstraße in Linkenheim-Hochstetten von der Wand und nahmen diesen komplett mit sich. Der Automat wurde wenige Tage später im Wald im Bereich der Insel Rott aufgefunden. Er war aufgebrochen und vollständig ausgeräumt worden.

In Eggenstein-Leopoldshafen hebelten Unbekannte in der Nacht auf den 14. Oktober zwischen 01:00 und 02:00 Uhr den Zigarettenautomaten in der Friedrichstraße von einer Hauswand und entwendeten diesen ebenfalls komplett. Dieser konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Der Polizeiposten Hardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

