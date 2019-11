Karlsruhe – Zigarettenautomaten von der Wand gerissen und mitgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Zigarettenautomaten in der Löwenstraße in Karlsruhe-Rüppurr von der Wand gerissen. Einen versuch hatten sie bereits vergangene Woche unternommen, der allerdings missglückte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen rissen die Täter in der Nacht zum Montag einen an der Hauswand befestigten Zigarettenautomaten von der Wand. Aufgrund seines Gewichtes muss der Abtransport vermutlich mithilfe eines Fahrzeuges stattgefunden haben. Um Geräusche des eventuellen Aufpralls, beim Abhängen des Automaten zu vermeiden, legten die Diebe eine Kindermatratze auf den Gehweg. Der Wert des Diebesguts kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666 3411 in Verbindung zu setzen.

