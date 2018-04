Karlsruhe – Zur Drittliga-Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Hansa Rostock: Polizei wendet sich an Fußballfans und gibt Empfehlungen zu An- und Abreise

Karlsruhe (ots) – Polizei setzt auf Vernunft und Kommunikation – Fanbriefe an Anhänger beider Vereine

Vor dem Drittliga-Spiel zwischen dem KSC und dem FC Hansa Rostock am kommenden Sonntag hat sich die Polizei mit offenen Briefen an die Fans beider Traditionsvereine gewandt. Darin appelliert die Karlsruher Einsatzleiterin Gabi Evers an die Vernunft und den Sportsgeist beider Fanlager. Auch wenn Spannung und Brisanz unabdingbar zum Fußball dazu gehören, hätten Gewalt sowohl bei den Fans untereinander als auch gegenüber der Polizei nichts zu suchen.

Da es in der Vergangenheit zwischen den Anhängern wiederholt zu Auseinandersetzungen gekommen war, wurde die Begegnung als sogenanntes high-risk-Spiel eingestuft. Die Polizei hat deshalb strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen und Maßnahmen für eine strikte Fantrennung vorbereitet. Damit es vor, während und nach dem Spiel zu dem erhofften Fußballfest kommt, stellen sich Ordnungskräfte und Polizei mit einem größeren personellen Aufgebot auf den Spieltag ein.

In ihrem Einsatzkonzept setzt die Polizei vor allem auf Kommunikation. Evers weist in ihren Briefen an die Fans deshalb auch auf die „Anti-Konflikt-Teams“ der Polizei hin. Diese sind am Sonntag in und um das Stadion im Einsatz. Die speziell geschulten Beamten in Uniform sollen dazu beitragen, ein Überborden der Emotionen und Übergriffe zu verhindern.

Die Polizei sei kein Spielverderber und habe für die Unterstützung der jeweils eigenen Mannschaft größtes Verständnis. Wer aber auf Randale oder Gewalt aus sei, dem würden die Ordnungshüter entschieden entgegentreten und Straftaten konsequent verfolgen. So würden Vermummungen oder auch das Abbrennen der gefährlichen Pyrotechnik unter keinen Umständen hingenommen.

Verkehrseinschränkungen / Empfehlungen der Polizei

Aufgrund des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens empfiehlt die Polizei, den Bereich des Wildparkstadions weiträumig zu umfahren. Nach Spielende wird es voraussichtlich eine zeitweilige vollständige Sperrung des Adenauerringes auf Höhe des Stadions / Eingang Mitte Gegentribüne geben. Aus Sicherheitsgründen kann dies auch den gesamten Fußgängerverkehr betreffen. Mit der Maßnahme soll ein Aufeinandertreffen der Fanlager verhindert werden.

Die Polizei empfiehlt allen KSC-Freunden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadion kommen, nach Spielende den Ausgang „Fasanengarten“ zu wählen und dann den Weg durch den Schlossgarten zu den Straßenbahnhaltestellen „Marktplatz“ und „Kronenplatz“ zu nehmen.

Am Einsatztag ist die Pressestelle vor Ort und unter der Telefonnummer 0175/4332378 für Medienvertreter erreichbar.

