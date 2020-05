Karlsruhe – Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrerin

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt eine 36-jährige Radfahrerin am Donnerstagvormittag in Karlsruhe, als sie mit einem Pkw kollidierte und zu Boden stürzte. Eine Fahrradfahrerin befuhr gegen 10.40 Uhr die Rheinstraße in Richtung Entenfang, als ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem BMW aus einer Parklücke ausparken wollte. In der Folge übersah er die Radlerin und es kam zur Kollision. Hierbei stürzte die 36-Jährige zu Boden, wobei sie glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt.

Am BMW entstand ein Sachschaden von geschätzten 1500 Euro, am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4609664 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4609664