Karlsruhe – Zwei Einbrecher in Bäckerei von Mitarbeiterin gestört

Karlsruhe-Daxlanden (ots) – Zwei Männer sind am Samstag gegen 04.35 Uhr bei einem Einbruch in eine in der Turnerstraße gelegenen Bäckerei in Daxlanden von einer Mitarbeiterin gestört worden. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung der Agathenstraße und konnten trotz einer sofort in die Wege geleiteten Fahndung der Polizei nicht gefasst werden.

Wohl über den Lieferanteneingang hatten sich die beiden Diebe Zutritt verschafft. In der Folge wollten sie einen Safe aufhebeln, was ihnen aufgrund der Entdeckung schließlich aber nicht mehr gelang.

Das Duo ist im Alter von 20 bis 25 Jahren, einer etwa 170 cm groß, von normaler Statur, mit kurzem schwarzem Haar und Dreitagebart, bekleidet mit dunkler Hose und gleichfalls dunkler Jacke. Dessen Komplize ist etwa 180 cm groß mit stämmiger Figur. Dieser trug eine schwarze Hose mit dunkler Jacke. Beide sprachen Deutsch ausländischem Akzent.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 entgegen.

