Karlsruhe – Zwei gestohlene Fahrräder bei Wohnungsdurchsuchung nach Rauschgiftfund sichergestellt

Karlsruhe-Durlach (ots) – Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach stellten am Mittwoch gegen 01.15 Uhr bei der Kontrolle eines 38-Jährigen in der Killisfeldstraße knapp sieben Gramm Amphetamin in dessen Rucksack sicher. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten weitere 20 Gramm Marihuana, Feinwaagen, mutmaßliches Dealgeld, ein gestohlenes E-Bike sowie ein gleichfalls wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschriebenes Fatbike. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe.

