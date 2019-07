Karlsruhe- Zwei Linksabbieger zusammengeprallt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Freitagmorgen um 5 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er wollte von der Annweilerstraße kommend nach links in die Sudetenstraße Richtung Rheinbrückenstraße abbiegen. Gleichzeitig wollte ein 36-jähriger BMW-Fahrer von der Egon-Eiermann-Allee nach links in die Sudetenstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße 36 abbiegen. Die beiden Linksabbieger prallten im Kreuzungsbereich zusammen wobei der Radfahrer auf den BMW aufgeladen und schwer verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4322077