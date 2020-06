Karlsruhe – Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in Karlsruhe ereignete.

Nach Feststellungen der Polizei war ein 43-jähriger Ford-Fahrer gegen 14:00 Uhr auf der Winkler-Dentz-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Augustenburgstraße abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den vorfahrtsberechtigen Daimler eines 77-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Hierbei verletzten sich der 77-jährige Autofahrer sowie seine Beifahrerin schwer und wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

