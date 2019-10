Polizei schnappt Nachwuchs-Einbrecher in Karlsruher Schule

Anzeige

Die Polizei hat in der Nacht zum Montag in der Schule am Turmberg in Karlsruhe-Durlach zwei halbstarke Einbrecher geschnappt. Die beiden Teenager, 15 und 17 Jahre alt, hatten sich in einer Toilettenkabine vor den Beamten versteckt.

Laut Polizei hatte ein Anwohner gegen 2.45 Uhr die beiden Jungen in der Schule bemerkt und die Beamten alarmiert. Die Polizisten entdeckten im Erdgeschoss eine eingeschlagene Scheibe und schließlich die beiden jungen Einbrecher, die sich in einer Toilettenkabine versteckt hatten.

17-Jähriger von Hund gebissen

Der 17-Jährige wurde von einem Polizeihund ins Bein gebissen und musste medizinisch versorgt werden, meldet die Polizei. Die Teenager hatten bereits mehrere Schränke durchsucht und eine Spardose mit Kleingeld erbeutet. Die beiden werden jetzt wegen schwerem Diebstahl angezeigt.

BNN/ots