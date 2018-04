Karlsruhe- Zwei Unfälle hintereinander verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 55-jähriger Lexus-Fahrer ist am Mittwoch gegen 16 Uhr bei Rot nach der Kreuzung Nördliche Hildapromenade in die Moltkestraße eingefahren und dann mit einem bei Grün von rechts kommenden Lastwagen zusammengeprallt. Der Verursacher wurde verletzt und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Bereits kurz zuvor hatte der 55-Jährige in der Blücherstraße einen Auffahrunfall verursacht und ist geflüchtet. Vermutlich stand der Mann unter Einwirkung von Medikamenten, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3928064