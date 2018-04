Karlsruhe – Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Verletzte und ein Sachschaden von 6.000 Euro waren am Mittwoch gegen 8.55 Uhr die Bilanz eines Auffahrunfalls an der Einmündung der Beuthener Straße zur Gustav-Heinemann-Allee (Landesstraße 560).

Nach den Erhebungen der Verkehrspolizei war ein 37-jähriger Pkw-Fahrer auf der Beuthener Straße in Richtung der Gustav-Heinemann-Allee unterwegs. Ihm voraus fuhr 38 Jahre alter Pkw-Lenker, der sein Fahrzeug auf der gesonderten Rechtsabbiegespur an der Einmündung anhielt. Der Jüngere fuhr auf und beide Beteiligte wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Sie kamen unter Einsatz von Rettungsteams und einem Notarzt vorsorglich in Kliniken. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3920054