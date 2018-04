Karlsruhe: Zwei weitere Tatverdächtige massiver Sachbeschädigungen ermittelt

Die Ermittlungsgruppe „Tunnel“, die zur Aufarbeitung der massiven Sachbeschädigungen in der Karlsruher Innenstadt Ende Februar, beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt eingerichtet wurde, hat einen erneuten Erfolg zu verzeichnen.

An Einbruch in KSC-Jugendheim beteiligt

Neben den bereits ermittelten 13, 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen, von denen sich der 16-Jährige nach wie vor in Haft befindet, kamen die Beamten auch einem 19-Jährigen und einem 22-Jährigen auf die Spur. Die Beiden räumten nach der Durchsuchung ihrer Wohnungen ein, an einem Einbruch in das KSC-Jugendheim und an einem Einbruch in ein Bürogebäude beteiligt gewesen zu sein.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3915061