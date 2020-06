Karlsruhe – Zweijähriges Kind bei Unfall verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Sonntagvormittag ein zweijähriges Kind bei einem Unfall mit einem Auto.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befand sich der Zweijährige gegen 09:45 Uhr in Begleitung seines älteren Bruders sowie seines Großvaters an einer Straßenüberquerung der Wilhelm-Leuschner-Straße. Der Bruder riss sich plötzlich von der Hand des Großvaters los und rannte über die Straße. Kurz darauf lief der Zweijährige seinem älteren Bruder hinterher. Ein auf der Wilhelm-Leuschner- Straße in östlicher Richtung fahrender 63-Jähriger versuchte zwar zu bremsen, dennoch wurde das Kind von dessen Ford erfasst und dabei leicht verletzt.

Florian Herr, Pressestelle

