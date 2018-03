Karlsruhe – Zweimaliger Brand an einer Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es im Kleingartenverein Geroldsäcker in Karlsruhe-Hagsfeld kurz nach 16:00 Uhr am Montagnachmittag zum Vollbrand einer Gartenhütte. Das kleine Gebäude brannte völlig aus und es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gegen 19:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr abermals alarmiert, da es zu einem erneuten Brand an derselben Gartenhütte kam. Diesmal stand jedoch das ausgeräumte Mobiliar in Flammen. Der mutmaßliche Auslöser war diesmal der zuvor verbrannte und daher noch heiße Kühlschrank.

