Karlsruhe- Zweiradfahrer übersehen

Karlsruhe (ots) – Ein 65-jähriger Jaguar-Fahrer hat am Montagnachmittag einen Leichtkraftradfahrer übersehen. Er wollte gegen 14.15 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes in der Durlacher Allee nach links auf den Zubringer fahren und prallte mit dem 71-jährigen Zweiradfahrer zusammen, der auf dem linken Fahrstreifen Richtung Ausfahrt unterwegs war. Während der Verursacher unverletzt blieb, verletzte sich der 71-Jährige leicht und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Der Sachschaden wird auf circa 5500 Euro geschätzt.

