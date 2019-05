Karlsruhe – Zwischenbilanz der Abschlussfeierlichkeiten im Schlossgarten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Aufgrund der Realschulabschlussfeierlichkeiten im Schlossgarten am gestrigen Dienstag, führte das Polizeipräsidium Karlsruhe die vorab angekündigten Kontrollmaßnahmen durch. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr fanden sich etwa 400 Feierlustige im Schlossgarten ein. Festzustellen war, dass ein gewisser Teil der Feiernden nicht aus dem Stadtgebiet, sondern aus umliegenden Gemeinden und sogar bis aus Maulbronn anreiste. Um die Polizeikontrollen zu umgehen, ließen sich einige Personen schon im vorderen Schlossgarten nieder und konsumierten dort den mitgebrachten Alkohol. Im Schlossgarten selbst war bis gegen 18.00 Uhr eine überwiegend entspannte Feier festzustellen, bei der aber nach wie vor sehr stark dem Alkohol zugesprochen wurde. Nur zwei Gruppierungen mussten aufgrund ihres aggressiven Verhaltens mehrfach ermahnt werden. Über den Tag hinweg mussten durch die eingesetzten Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen, mit Unterstützung von 33 Personen des Jugendschutzteams, insgesamt 54 Liter branntweinhaltige Getränke entsorgt, 29 Platzverweise ausgesprochen und über 350 Gespräche mit alkoholisierten Jugendlichen geführt werden. Außerdem wurden 25 betrunkene Personen durch das Jugendschutzteam betreut, neun wurden an die Eltern überstellt und drei mussten aufgrund der Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die gemessenen Höchstwerte bei den Jugendlichen lagen bei fast zwei Promille. Ansonsten kam es im Rahmen der Feierlichkeiten zu zehn Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz, zwei vorläufigen Festnahmen nach Fundunterschlagung, einer vorläufigen Festnahme wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und zu einer Täterfestnahme nach einem Diebstahl. Die Einsatzmaßnahmen werden am heutigen Mittwoch fortgesetzt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4264662