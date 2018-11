Kater Simba wurde geköpft: Polizei sucht dringend Zeugen

Anzeige

In Pfalzgrafenweiler im Kreis Freudenstadt ist ein Kater vermutlich mutwillig geköpft worden.

Der kurzhaarige Kater der Rasse „Russisch Blau Mix“ namens Simba wurde bereits am 1. November ohne Kopf in der Daimlerstraße auf dem Gehweg gefunden. Wie die Polizei berichtet, habe Simba am Tag zuvor, an Halloween, gegen 18 Uhr sein Zuhause verlassen.

Keine Spuren am Fundort

Vom Kopf des Katers fehle bislang jede Spur. Am Fundort des Körpers habe es laut Polizei keine Spuren gegeben, auch nicht die eines möglichen Unfalls. Wo Simba getötet wurde und was mit ihm passiert ist, sei unklar.

Schweres Vergehen am Tierschutz

Die Polizei ist auf die Hilfe von Zeugen angewiesen, um den Tod des grauen Katers aufzuklären. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines schweren Tierschutzvergehens aufgenommen.

Zeugen erreichen die zuständige Polizei unter Telefon (07441) 5360.