Kehl – Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Kehl (ots) – Die Alarmanlage einer Shisha-Bar hat in den frühen Dienstagmorgenstunden ungebetene Besucher in die Flucht geschlagen. Gegen 3 Uhr machten sich noch unbekannte Einbrecher an einer Tür und kurz darauf auch an einem Fenster zum Gastraum zu schaffen. Als durch das geschäftige Werkeln Alarm ausgelöst wurde, suchten die Langfinger das Weite. Der Gebäudeschaden kann noch nicht beziffert werden. /pb

