Kehl – Alkohol am Steuer

Kehl (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde von Dienstag auf Mittwochnacht in der Hafenstraße ein 30-jähriger Mann kontrolliert. Bei einem freiwilligen Alkoholtest vor Ort wurde ein Wert von 1,4 Promille festgestellt, worauf er in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht wurde. Der aus Frankreich stammende Mann wurde von den Beamten des Polizeireviers Kehl belehrt und darf in Deutschland nun keine fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge mehr führen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4337082