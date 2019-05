Kehl / Appenweier – Mehrere Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Anzeige

Kehl Appenweier (ots) – Während zwei Autofahrern am Donnerstagmorgen Kontrollen der Beamten des Polizeireviers Kehl zum Verhängnis wurden, forderte ein 28-Jähriger sein Schicksal am Mittwochabend regelrecht heraus. Der Endzwanziger war gegen 23 Uhr auf der B28 bei Bodersweier unterwegs, als er eine Streife mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte und im Anschluss durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der folgenden Kontrolle attestierte ein Atemalkoholtest dem Mann einen Wert von über einem Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Die beiden anderen Autofahrer, welche am frühen Donnerstag kontrolliert wurden, erwarten nun ebenfalls Anzeigen. Die Fahrerin eines Renault wurde gegen 1.45 Uhr auf der Sander Straße in Appenweier kontrolliert, wobei ein Test einen Wert von rund 0,6 Promille zutage brachte. Etwa zur selben Zeit wurde der Fahrer eines Citroen im Bereich der Straßburger Straße in Kehl kontrolliert. Mit einem Wert von rund 1,6 Promille musste der Mann anschließend Blut abgeben. Auch er musste, wie die anderen, seinen Wagen stehenlassen und erwartet nun einige Unannehmlichkeiten.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4260183