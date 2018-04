Kehl, Auenheim – Handfeste Meinungsverschiedenheit

Kehl (ots) – Eine handfeste Auseinandersetzung in einer Firma in der Robert-Koch-Straße rief in den frühen Freitagmorgenstunden Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl auf den Plan. Zwischen einem 27-jährigen und einem 41 Jahre alten Mitarbeiter soll es ersten Ermittlungen nach gegen 2 Uhr zunächst zu einem verbalen Disput gekommen sein. Daraufhin soll der ältere der beiden Männer seinen jüngeren Kontrahenten geschlagen und so massiv am Hals gepackt haben, dass die Ermittler ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet haben. Eine notärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3921757