Kehl/Auenheim – Hund mit Luftgewehr verletzt – Zeugenaufruf

Anzeige

Kehl (ots) – Am Freitagabend erstattete eine Hundehalterin Anzeige beim Polizeirevier in Kehl. Ihr zwei Jahre alter Beagle war am Morgen zu Hause ausgebrochen. Gegen 11:50 Uhr wurde er im Bereich der Sofienstraße in Kehl-Auenheim wieder aufgefunden. Dabei wurde festgestellt, dass zwischenzeitlich ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Luftgewehr auf den Hund geschossen hatte. Der Hund musste durch einen Tierarzt notoperiert werden, da er erhebliche Verletzungen erlitten hatte. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Kehl unter der Rufnummer 07851 893200 zu melden. /FDR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4026222