Kehl, Auenheim – Motor ausgebrannt

Kehl (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache stand ein Kleintransporter am frühen Mittwochabend auf dem Parkplatz des Schwimmbads in der Badstraße in Flammen. Der Motor sowie der Innenraum im Bereich Fahrer- und Beifahrerseite des Fiat brannten vollständig aus. Dem Fahrzeugführer gelang es noch vor Brandausbruch den mit Werbeprospekten beladenen Anhänger in Sicherheit zu bringen und beiseite zu schieben. Die alarmierten Wehrleute aus Kehl konnten das gegen 17.45 Uhr ausgebrochene Feuer ablöschen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt auszugehen. Der Sachschaden des wohl nicht mehr reparablen Transporters dürfte bei etwa 3.000 Euro liegen.

