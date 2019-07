Kehl – Auf dem Fahrzeugdach gelandet

Anzeige

Kehl (ots) – Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Sonntagabend auf der B28 in Fahrtrichtung Kehl mit leichten Verletzungen davongekommen. Der Heranwachsende kollidierte in Folge von Unachtsamkeit gegen 22.30 Uhr in Höhe der Rastanlage Baggersee Kehl/Kork zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit dem aufgestellten Anprallschutz. Das Auto kam bei dem Unfall auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Unfallverursacher konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien. Der entstandene Sachschaden an der Straßeneinrichtung und am PKW beträgt etwa 20.000 Euro.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4317754