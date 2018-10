Kehl – Auf frischer Tat ertappt

Anzeige

Kehl (ots) – Beamte des Polizeireviers in Kehl waren am Montagnachmittag auf Streife, als ihnen gegen 14 Uhr im Vorbeifahren ein bekanntes Gesicht auffiel. Im Wissen, dass der Ford-Lenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, folgten sie ihm und konnten den 33-Jährigen schlussendlich an seiner Bleibe antreffen. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

