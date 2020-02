Kehl – Auf Schienen geparkt, Hoher Sachschaden nach Unfall

Anzeige

Kehl (ots) – Weil der Fahrer eines Sattelzuges im Kehler Hafen ausgerechnet einen Gleisbereich für seine Ruhezeit aussuchte, kam es am Dienstagabend in der Hafenstraße zu einem Unfall mit beträchtlichem Sachschaden. Im Bereich des Schwerlastkai hatte ein 61-jährige Mann seinen Sattelzug auf einem Nebengleis im Bereich einer Weiche geparkt, um seiner vorgeschriebenen Ruhezeit nachzukommen. Gegen 19:30 Uhr befuhr dann ein 57 Jahre alter Lokführer mit seiner Rangierlok das Primärgleis und übersah dabei das unbeleuchtet parkende Gespann. Im Bereich der Weiche kam es daraufhin zum Zusammenstoß zwischen Lok und Sattelauflieger. Am Schienenfahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Schaden am Auflieger, zu einem kleinen Teil auch an der Zugmaschine, schlug mit rund 30.000 Euro zu Buche. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wegen des Verdachts eines fahrlässig begangenen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr haben die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4531405 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4531405