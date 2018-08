Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Kehl (ots) – An der Einmündung der K 5373 in die L 75 kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall, in dessen Verlauf eine 43 Jahre alte Frau mit schweren Verletzungen in das Kehler Klinikum gebracht werden musste. Gegen 17:30 Uhr war eine … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4035063