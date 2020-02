Kehl – Auto geklaut

Anzeige

Kehl (ots) – Ein unschönes Ende nahm ein Urlaub eines 23-Jährigen. Als der junge Mann am Sonntag von einer Reise zurückkam, musste er feststellen, dass sein in der Garage in der Kahllachweg abgestellter Audi fehlt. Circa zwei Wochen zuvor wurde die Tasche samt Autoschlüssel des jungen Mann entwendet. Das verzögerte Abhandenkommen des Fahrzeugs dürfte hiermit in Verbindung stehen. Der Audi hat einen Wert von rund 60.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer 0781 21-2820 Zeugenhinweise entgegen./jk

