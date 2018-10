Kehl – Automaten aufgebrochen

Anzeige

Kehl (ots) – Mehrere noch unbekannte Langfinger haben bei einem unerwünschten ´Besuch´ in einem Bistro der Marktstraße einen Sach- und Diebstahlschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hinterlassen. Die Einbrecher hatten sich in der Nacht auf Dienstag zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr Zutritt verschafft und im Schankraum mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Vom Inhalt der Glücksspielgeräte und den Dieben fehlt seither jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

