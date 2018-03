Kehl – Autotür unvorsichtig geöffnet

Kehl (ots) – Weil eine Autofahrerin vermutlich unvorsichtig ihre Fahrzeugtür geöffnet hatte, kam es am Sonntag gegen 14:10 Uhr in der Großherzog-Friedrich-Straße zu einem Unfall. Die 28-jährige Audi-Fahrerin hatte nach dem Einparken am rechten Fahrbahnrand die Fahrertüre geöffnet, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Von dort kam just in diesem Moment ein Mädchen auf der Straße radelnd und stieß mit der geöffneten Tür zusammen. Durch den Aufprall und den nachfolgenden Sturz verletzte sich das Kind und musste durch den Rettungsdienst ins Kehler Krankenhaus gebracht werden.

