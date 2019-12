Kehl – Beherzt gewehrt, Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl (ots) – Eine 19 Jahre alte Frau ist in der Nacht auf Donnerstag auf ihrem Heimweg nach einem Discobesuch von einem fremden Mann angegangen worden. Laut Schilderung der Heranwachsenden habe sie gegen 2:30 Uhr die Schulstraße an der Einmündung zur Straßburger Straße überquert, als sie von dem Unbekannten von der Seite angegriffen und in der Folge gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Durch ihre beherzte Gegenwehr konnte sich die 19-Jährige selbständig befreien und sich zur nahegelegenen Dienststelle der Bundespolizei retten. Von dem etwa 30 bis 40 Jahre alten und circa 180 bis 190 Zentimeter großen Mann mit europäischem Aussehen fehlt seither jede Spur. Er soll dunkle Haare, eine helle Hautfarbe gehabt sowie einen Vollbart getragen haben. Er sei dunkel bekleidet gewesen und hätte in einer unverständlichen Sprache gesprochen. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4460643 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4460643