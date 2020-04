Kehl – Beim Diebstahl erwischt

Anzeige

Kehl (ots) – Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntag einen Diebstahl beim Baumarkt am Sundheimer Fort und verständigte daraufhin die Beamten des Polizeireviers Kehl. Gegen 23 Uhr konnte die Frau mehrere Personen beobachten, die Gegenstände in einen Pkw schafften und abtransportierten. Im Laufe der Fahndung konnten die Beamten das Auto und die Personen feststellen. Bei der Durchsuchung eines Wohnanwesens und zweier Fahrzeuge der beiden 31 Jahre alten Tatverdächtigen konnte vermeintliches Diebesgut im Wert von rund 1.200 Euro festgestellt werden, das zuvor mutmaßlich bei dem Baumarkt und einem Discounter entwendet wurde. Da beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind, folgen nun neben der Strafanzeige wegen Diebstahles weitere Ermittlungen. /bm

