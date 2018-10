Kehl – Beim Vorbeifahren beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl (ots) – Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch zwischen 03.30 Uhr und 8 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Hauptstraße geparkten Opel beschädigt und hat sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern vom Unfallort entfernt. Die Besitzerin des Opel hatte diesen auf Höhe einer Bäckerei abgestellt, als der unbekannte Autofahrer, welcher vermutlich in Richtung Marlen unterwegs war, den Spiegel des Wagens streifte und beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher und seinem vermutlich schwarzen Fahrzeug geben können, sich unter der Nummer 07851/893-0 zu melden.

