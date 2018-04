Kehl – Betäubungsmittel geschmuggelt

Kehl (ots) – Bei einer gemeinsamen Streife der Beamten des Polizeireviers Kehl mit ihren Kollegen der Bundespolizei wurde am Dienstag unter anderem ein 25-Jähriger am Bahnhof in Kehl kontrolliert. Der Mann hatte gegen 14:30 Uhr mehrere Gramm Haschisch bei sich, die er offenbar zuvor in Frankreich erworben hatte und nach Deutschland einführte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

