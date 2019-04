Kehl – Betrunken am Steuer

Anzeige

Kehl (ots) – Mit der Einbehaltung seines Führerscheines endete am frühen Montagmorgen eine Verkehrskontrolle für einen VW-Fahrer. Der 42-Jährige wurde gegen 0:40 Uhr in der Hauptstraße, im Bereich der Goldscheuerstraße, am Steuer seines Transporters einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest erbrachte dabei einen Wert von rund 1,2 Promille, was einen Blutentnahme, die Abgabe von Führerschein und Autoschlüssel sowie ein Strafverfahren nach sich zog.

/rs

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4245667