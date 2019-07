Kehl – Betrunken und streitsüchtig

Anzeige

Kehl (ots) – Da ein 36-Jähriger in einer Tankstelle in der Straßburger Straße streitsüchtig unterwegs war wurde am Sonntag gegen 16:40 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen. Beim Eintreffen der Streife bedrohte der Mann gerade die anwesende Kassiererin. Um eine weitere Eskalation der Situation zu verhindern erklärten die verständigten Beamten des Polizeireviers Kehl dem Mann die vorläufige Festnahme. Hiermit war dieser nicht einverstanden. Er widersetzte sich und wehrte sich so heftig, dass die Beamten ihn niederringen mussten. Hierbei belegte der Störenfried die eingesetzten Ordnungshüter mit verschiedensten Schimpfworten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über ein Promille. Den 36-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand.

/ag

